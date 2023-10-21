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Коммерческая недвижимость в Констанцин-Езёрна гмина, Польша

2 объекта найдено
Коммерческая 3 комнаты в Kierszek, Польша
Коммерческая 3 комнаты
Kierszek, Польша
Комнаты 3
Площадь 32 м²
Количество этажей 5
Cервисные помещения расположены в хорошо развитом жилом комплексе, в Piaseczno недалеко от В…
€47,068
Коммерческая 1 комната в Kierszek, Польша
Коммерческая 1 комната
Kierszek, Польша
Комнаты 1
Площадь 2 144 м²
Этаж 1/3
Недвижимость на улице Генерала Леопольда Окулицкого, площадью 5060 м2, застроена 3-х этажным…
€1,63 млн
Realting.com
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