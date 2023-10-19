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Рига
22
Магазин
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24 объекта найдено
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Магазин с мебелью, с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
190 м²
Коммерческое помещение в центре (190 м2) - Между Blaumaņa iela и Lāčplēša iela. Средняя го…
€250,000
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Магазин
Рига, Латвия
103 м²
Продается коммерческое помещение. Новый Проект Place 4. Будет готов осенью 2024. Опис…
€328,320
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Магазин
Рига, Латвия
125 м²
Продается коммерческое помещение. Новый Проект Place 4. Будет готов осенью 2024. Опис…
€376,200
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Магазин
Рига, Латвия
79 м²
Продается коммерческое помещение. Новый Проект Place 4. Будет готов осенью 2024. Опис…
€237,000
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Магазин
Рига, Латвия
103 м²
Продается коммерческое помещение. Новый Проект Place 4. Будет готов осенью 2024. Опис…
€358,750
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Магазин
Рига, Латвия
97 м²
Продается коммерческое помещение. Новый Проект Place 4. Будет готов осенью 2024. Опис…
€320,430
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Магазин 1 комната с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
1
1
65 м²
Коммерческое помещение в центре (64 м2) - угол Стрелниеку и Альберта. Оживленные улицы гор…
€340,000
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Магазин
Рига, Латвия
160 м²
Предлагается коммерческое помещение на первом этаже здания. Подходит для офиса, магазина…
€740,000
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Магазин 5 комнат с подведенным электричеством, с холодильником, с водоснабжением
Рига, Латвия
5
1
441 м²
Продается коммерческий объект, в котором был сделан капитальный ремонт в стиле лофт. Места …
€155,000
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Магазин с лифтом, с интернетом, с подведенным электричеством
Рига, Латвия
4 500 м²
Продаётся многофункциональный коммерческий объект в центральной части Риги. - под торговлю…
€2,50 млн
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Магазин 8 комнат
Рига, Латвия
8
2
200 м²
Коммерческое помещение с витринами в центре - улица Бривибас 133. Оживленная улицы, большо…
€195,000
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Магазин с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
209 м²
Отдельное коммерческое помещение исторического здания нового проекта Lofts&Rosegold. Ко…
€669,000
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Магазин с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
338 м²
Lofts&Rosegold новый проект 2020 года. Коммерческие помещения на 1 этаже. Общая площ…
€1,10 млн
Рекомендовать
Магазин с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
62 м²
Lofts&Rosegold новый проект 2020 года. Коммерческие помещения на 1 этаже. Общая площ…
€353,000
Рекомендовать
Магазин с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
357 м²
Lofts&Rosegold новый проект 2020 года. Коммерческие помещения на 1 этаже. Общая площ…
€1,43 млн
Рекомендовать
Магазин с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
231 м²
Отдельное коммерческое помещение исторического здания нового проекта Lofts&Rosegold. Ко…
€925,000
Рекомендовать
Магазин
Рига, Латвия
1 074 м²
Коммерческое помещение и исторического здания нового проекта Lofts&Rosegold 2020 года. К…
€4,30 млн
Рекомендовать
Магазин с подведенным электричеством, с газом, с водоснабжением
Рига, Латвия
302 м²
Коммерческое помещение в центре на продажу Оживленныя улицы, большой поток людей и машин …
€250,000
Рекомендовать
Магазин с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
60 м²
Коммерческое помещение на 1м этаже - магазин Витрины на улицу Бруниниеку. Квартал между…
€96,000
Рекомендовать
Магазин 4 комнаты
Рига, Латвия
4
3
163 м²
Продается ресторан Entresol в историческом здании в центре Риги по адресу Elizabetes iela 22…
€825,000
Рекомендовать
Магазин
Юрмала, Латвия
2 135 м²
Продается земля со зданием под реконструкцию в Юрмале. Есть проект. Есть договоренности с…
€1,20 млн
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Магазин с подведенным электричеством, с водоснабжением
Рига, Латвия
83 м²
Новый проект состоит из трех домов. Благоустроенный, освещенный двор, с брусчаткой и пешеход…
€87,000
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Магазин
Рига, Латвия
800 м²
1
Латвия г.Рига Ряд магазинов 800м2 Коммерческий этаж 800м…
€850,000
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Магазин 15 комнат с газовым отоплением
Юрмала, Латвия
15
294 м²
3
Продаёт 3 этажный доходный дом расположенный в самом центре Юрмалы - в Дубулты. Здание имеет…
€690,000
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