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16 объектов найдено
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Магазин 8 комнат
Рига, Латвия
8
2
200 м²
€ 195,000
Магазин
Рига, Латвия
209 м²
€ 659,000
Магазин
Рига, Латвия
338 м²
€ 1,096,000
Магазин
Рига, Латвия
62 м²
€ 353,000
Магазин
Рига, Латвия
357 м²
€ 1,428,000
Магазин
Рига, Латвия
231 м²
€ 925,000
Магазин
Рига, Латвия
1 074 м²
€ 4,295,000
Магазин
Рига, Латвия
302 м²
€ 250,000
Магазин 2 комнаты
Рига, Латвия
2
1
60 м²
€ 90,000
Магазин
Рига, Латвия
60 м²
€ 96,000
Магазин 4 комнаты
Рига, Латвия
4
3
163 м²
€ 825,000
Магазин
Юрмала, Латвия
2 135 м²
€ 1,200,000
Магазин 9 комнат
Рига, Латвия
9
1
302 м²
€ 490,000
Магазин
Рига, Латвия
83 м²
€ 115,780
Магазин
Рига, Латвия
800 м²
1
€ 850,000
Магазин 15 комнат
Юрмала, Латвия
15
294 м²
3
€ 690,000
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