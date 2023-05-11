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Магазины в Латвии

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16 объектов найдено
Магазин 8 комнат в Рига, Латвия
Магазин 8 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
€ 195,000
Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 209 м²
€ 659,000
Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 338 м²
€ 1,096,000
Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 62 м²
€ 353,000
Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 357 м²
€ 1,428,000
Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 231 м²
€ 925,000
Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 1 074 м²
€ 4,295,000
Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 302 м²
€ 250,000
Магазин 2 комнаты в Рига, Латвия
Магазин 2 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€ 90,000
Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 60 м²
€ 96,000
Магазин 4 комнаты в Рига, Латвия
Магазин 4 комнаты
Рига, Латвия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 163 м²
€ 825,000
Магазин в Юрмала, Латвия
Магазин
Юрмала, Латвия
Площадь 2 135 м²
€ 1,200,000
Магазин 9 комнат в Рига, Латвия
Магазин 9 комнат
Рига, Латвия
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 302 м²
€ 490,000
Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 83 м²
€ 115,780
Магазин в Рига, Латвия
Магазин
Рига, Латвия
Площадь 800 м²
Этаж 1
€ 850,000
Магазин 15 комнат в Юрмала, Латвия
Магазин 15 комнат
Юрмала, Латвия
Комнаты 15
Площадь 294 м²
Количество этажей 3
€ 690,000

Регионы с недвижимостью на продажу

Видземе
Рига
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