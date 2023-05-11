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Продажа офисных помещений в Латвии

коммерческая недвижимость
97
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12 объектов найдено
Офис в Рига, Латвия
Офис
Рига, Латвия
Площадь 4 477 м²
Этаж 2/2
€ 2,500,000
Офис в Рига, Латвия
Офис
Рига, Латвия
Площадь 2 104 м²
Этаж 4/4
€ 950,000
Офис в Пиньки, Латвия
Офис
Пиньки, Латвия
Площадь 1 358 м²
Этаж 1/1
€ 950,000
Офис в Рига, Латвия
Офис
Рига, Латвия
Площадь 6 714 м²
€ 5,600,000
Офис в Рига, Латвия
Офис
Рига, Латвия
Площадь 4 308 м²
€ 17,000,000
Офис в Рига, Латвия
Офис
Рига, Латвия
Площадь 1 634 м²
Этаж 4/4
€ 1,200,000
Офис в Grinvalti, Латвия
Офис
Grinvalti, Латвия
Площадь 342 м²
Этаж 2/2
€ 159,000
Офис в Рига, Латвия
Офис
Рига, Латвия
Площадь 1 581 м²
€ 1,750,000
Офис в Рига, Латвия
Офис
Рига, Латвия
Площадь 45 м²
€ 67,950
Офис в Даугавпилс, Латвия
Офис
Даугавпилс, Латвия
Площадь 1 115 м²
Этаж 3/3
€ 650,000
Офис в Рига, Латвия
Офис
Рига, Латвия
Площадь 115 м²
Этаж 1/4
€ 99,000
Офис в Рига, Латвия
Офис
Рига, Латвия
Площадь 2 019 м²
€ 2,200,000

Регионы с недвижимостью на продажу

Видземе
Рига
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