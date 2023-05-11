Латвия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Латвии
Новые дома в Латвии
Все новостройки в Латвии
3
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Латвии
Жилая
Квартира в Латвии
Дом в Латвии
Земельные участки в Латвии
Элитная недвижимость в Латвии
Найти агента в Латвии
Агентства недвижимости в Латвии
Агенты в Латвии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Латвии
Ресторан, кафе
Магазин
Офис
Доходный дом
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Латвии
Найти агента в Латвии
Агентства недвижимости в Латвии
Агенты в Латвии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Коммерческая
Ресторан, кафе
Отель
Офис
Доходный дом
Инвестиционная
Магазин
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Офис
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Доходность:
%
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Латвия
Офисы
Продажа офисных помещений в Латвии
коммерческая недвижимость
97
рестораны
6
отели
3
доходные дома
7
магазины
16
Офис
Очистить
12 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По рейтингу
Офис
Рига, Латвия
4 477 м²
2/2
€ 2,500,000
Офис
Рига, Латвия
2 104 м²
4/4
€ 950,000
Офис
Пиньки, Латвия
1 358 м²
1/1
€ 950,000
Офис
Рига, Латвия
6 714 м²
€ 5,600,000
Офис
Рига, Латвия
4 308 м²
€ 17,000,000
Офис
Рига, Латвия
1 634 м²
4/4
€ 1,200,000
Офис
Grinvalti, Латвия
342 м²
2/2
€ 159,000
Офис
Рига, Латвия
1 581 м²
€ 1,750,000
Офис
Рига, Латвия
45 м²
€ 67,950
Офис
Даугавпилс, Латвия
1 115 м²
3/3
€ 650,000
Офис
Рига, Латвия
115 м²
1/4
€ 99,000
Офис
Рига, Латвия
2 019 м²
€ 2,200,000
Регионы с недвижимостью на продажу
Видземе
Рига
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты