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Купить отель в Мюнхен, Германия

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1 объект найдено
Отельв Мюнхен, Германия
Отель
Мюнхен, Германия
€ 38,000,000

Параметры недвижимости в Мюнхен, Германия

с видом на море
недорогая
элитное
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