Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Германия
  3. Гамбург
  4. Доходные дома

Купить доходный дом в Гамбург, Германия

Доходный дом В архив
Очистить
Скоро здесь будут объекты
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Коммерческаяв Херне, Германия
Коммерческая
Херне, Германия
Цена по запросу
Building in North Rhine-Westphalia, Germany.The facility consists of 10 floors. The first 3 …
Коммерческаяв Билефельд, Германия
Коммерческая
Билефельд, Германия
1 957 м²
€ 2,212,061
Доход с аренды в год: 118 000 €Доход в месяц: 9 833 €Земельный участок: 5560 кв. мГод постро…
Коммерческаяв Дармштадт, Германия
Коммерческая
Дармштадт, Германия
330 м² Количество этажей 4
€ 736,653
Отель на 9 номеров с рестораном, террасой и пивным садом в центре городе Гельнхаузен (входит…
Коммерческаяв Ауэрбах, Германия
Коммерческая
Ауэрбах, Германия
4 334 м²
€ 2,183,681
Доход с аренды в год: 108 589 €Доход в месяц: 9 049 €Земельный участок: 4334 кв. мГод постро…
Коммерческаяв Франкфурт-на-Майне, Германия
Коммерческая
Франкфурт-на-Майне, Германия
2 928 м²
€ 17,093,201
Доход с аренды в год: 850 000 €Доход в месяц: 70 833 €Земельный участок: 2944 кв. мРентабель…
Доходный домв Гессен, Германия
Доходный дом
Гессен, Германия
2 006 м²
€ 2,811,506
Германия Федеральная земля Гессен г.Дитценбах &nbsp; Доходный дом в 1…
Доходный домв Северный Рейн-Вестфалия, Германия
Доходный дом
Северный Рейн-Вестфалия, Германия
552 м²
€ 476,142
Германия Земля Северный Рейн-Вестфалия Район Обербергиш, адм. округ Кёльн г.Б…
Коммерческая 5 спаленв Pirmasens, Германия
Коммерческая 5 спален
Pirmasens, Германия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 280 м² Количество этажей 3
€ 276,831
DHH 3 FH + Гараж в Пирмазене тоже продать! 66955 Пирмазенс Арендная плата: 773, - € Должна б…
Коммерческаяв Goesselborn, Германия
Коммерческая
Goesselborn, Германия
1 058 м²
€ 2,181,897
Доход с аренды в год: 118 428 €Доход в месяц: 9 869 €Земельный участок: 4229 кв. мГод постро…
Магазинв Нижняя Саксония, Германия
Магазин
Нижняя Саксония, Германия
1 000 м²
€ 1,627,046
Германия Земля Нижняя Саксония г.Штадтхаген Магазин на пешеходной улице …
Коммерческаяв Дуйсбург, Германия
Коммерческая
Дуйсбург, Германия
€ 1,940,000
Anchor tenant is the City of Duisburg (the most reliable tenant type).List of the largest co…
Коммерческаяв Дортмунд, Германия
Коммерческая
Дортмунд, Германия
2 448 м²
€ 2,111,513
Доход с аренды в год: 138 516 €Доход в месяц: 11 543 €Земельный участок: 6740 кв. мГод постр…

Параметры недвижимости в Гамбург, Германия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти