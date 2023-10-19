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Отели в Берлин и окрестности, Германия

коммерческая недвижимость
8
Отель В архив
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4 объекта найдено
Отель в Берлин и окрестности, Германия
Отель
Берлин и окрестности, Германия
Германия г.Берлин Отель в районе Шёнеберг Отель 3*** в отли…
€12,50 млн
Отель в Берлин и окрестности, Германия
Отель
Берлин и окрестности, Германия
Площадь 7 460 м²
Германия г.Берлин   Отель в центре Берлина   Отель на самой …
€13,50 млн
Отель с сауной в Берлин и окрестности, Германия
Отель с сауной
Берлин и окрестности, Германия
Площадь 8 900 м²
Германия г.Берлин Отель 4**** рядом с KaDeWe   Большой красивый о…
€19,60 млн
Отель в Берлин и окрестности, Германия
Отель
Берлин и окрестности, Германия
Площадь 15 756 м²
Германия г.Берлин   Отельный комплекс 4*   Новый современный…
€32,80 млн
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