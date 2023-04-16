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Купить магазин в Баден-Вюртемберг, Германия

Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft der Stadt Nuertingen
1
Пфорцхайм
1
Магазин В архив
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2 объекта найдено
Магазинв Пфорцхайм, Германия
Магазин
Пфорцхайм, Германия
1 100 м²
€ 3,500,000
Сетевой супермаркет Nettoв городе Пфорцхайм с населением более 120 тыс. человек. Договор …
Магазинв Wolfschlugen, Германия
Магазин
Wolfschlugen, Германия
1 100 м²
€ 4,200,000
Новый супермаркет Lidl на первом этаже жилого дома c длительным договором аренды (на 10 лет)…

Параметры недвижимости в Баден-Вюртемберг, Германия

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