Купить магазин во Франции

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2 объекта найдено
Магазинв Канны, Франция
Магазин
Канны, Франция
358 м²
€ 1,650,000
Мы предлагаем это коммерческое помещение приблизительно 360 м ², включая квартиру для жилого…
Магазинв Ницца, Франция
Магазин
Ницца, Франция
275 м²
€ 1,333,000
Quartier bas de Cessole / proche Joseph Garnier & # 13; Situé légèrement en retrait du…

Регионы с недвижимостью на продажу

Метрополия Франции
Прованс-Альпы-Лазурный Берег
Grasse

Параметры недвижимости во Франции

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