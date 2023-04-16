Купить отель в Трогир, Хорватия

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Хорватия
Сплитско-Далматинская жупания
Трогир
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Отель 18 комнат
Трогир, Хорватия
18 Количество комнат
€ 2,800,000
Продается семейный отель, расположенный в 5 км от Трогира. Отель находится в тихом месте в 8…
Отель 10 спален
Трогир, Хорватия
10 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 1,600,000
Продается отель, расположенный недалеко от Трогира. Он состоит из четырех этажей и находится…
Отель 9 спален
Трогир, Хорватия
9 ванных комнат
Количество этажей 4
€ 2,200,000
Продается новый бутик-отель в завершающей стадии строительства, общей площадью 837 м2 на уча…
Отель 14 комнат
Трогир, Хорватия
14 Количество комнат
13 ванных комнат
550 м²
€ 2,300,000
Трогир, центр Отель ок. 550 м2 на 5 этажах, расположен в охраняемом историческом центре гор…
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