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Купить отель в Трогир, Хорватия

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4 объекта найдено
Отель 18 комнатв Трогир, Хорватия
Отель 18 комнат
Трогир, Хорватия
18 Количество комнат
€ 2,800,000
Продается семейный отель, расположенный в 5 км от Трогира. Отель находится в тихом месте в 8…
Отель 10 спаленв Трогир, Хорватия
Отель 10 спален
Трогир, Хорватия
10 ванных комнат Количество этажей 4
€ 1,600,000
Продается отель, расположенный недалеко от Трогира. Он состоит из четырех этажей и находится…
Отель 9 спаленв Трогир, Хорватия
Отель 9 спален
Трогир, Хорватия
9 ванных комнат Количество этажей 4
€ 2,200,000
Продается новый бутик-отель в завершающей стадии строительства, общей площадью 837 м2 на уча…
Отель 14 комнатв Трогир, Хорватия
Отель 14 комнат
Трогир, Хорватия
14 Количество комнат 13 ванных комнат 550 м²
€ 2,300,000
Трогир, центр Отель ок. 550 м2 на 5 этажах, расположен в охраняемом историческом центре гор…
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