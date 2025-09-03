Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Камбоджа
  3. Кандаль
  4. Жилая

Жильё в Кандаль, Камбоджа

Сиемреап
6
7 объектов найдено
Вилла в Kien Svay District, Камбоджа
Вилла
Kien Svay District, Камбоджа
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 2
Итальянский стиль Riverfront Villa на реке МеконгРоскошная резиденция площадью 600 кв.м. с д…
$790,000
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Частный продавец
Языки общения
English
Telegram Написать в Telegram
Кондо в Сиемреап, Камбоджа
Кондо
Сиемреап, Камбоджа
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Современный 2-спальный кондо для продажи на Apple Square в Розе — первая разработка Сием Рип…
$209,050
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Сиемреап, Камбоджа
Кондо
Сиемреап, Камбоджа
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Премиум 3-комнатный оздоровительный кондо в Ангкор Грейс, Сием РипБольше, чем дом - инвестиц…
$223,360
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Сиемреап, Камбоджа
Кондо
Сиемреап, Камбоджа
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Премиум 3-комнатный оздоровительный кондо в Ангкор Грейс, Сием РипБольше, чем дом - инвестиц…
$223,360
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Сиемреап, Камбоджа
Кондо
Сиемреап, Камбоджа
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Современный 2-спальный кондо для продажи на Apple Square в Розе — первая разработка Сием Рип…
$209,050
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Сиемреап, Камбоджа
Кондо
Сиемреап, Камбоджа
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 80 м²
Современный 2-спальный кондо для продажи на Apple Square в Розе — первая разработка Сием Рип…
$209,050
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Кондо в Сиемреап, Камбоджа
Кондо
Сиемреап, Камбоджа
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 201 м²
Премиум 3-комнатный оздоровительный кондо в Ангкор Грейс, Сием РипБольше, чем дом - инвестиц…
$223,360
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English

Типы недвижимости в Кандаль

квартиры

Параметры недвижимости в Кандаль, Камбоджа

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти