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Жильё в Tundzha, Болгария

1 объект найдено
Дом 4 спальни в Drama, Болгария
Дом 4 спальни
Drama, Болгария
Количество спален 4
Площадь 100 м²
Этаж 1
ID 30390696Cost: 24 000 euroLocality: village Malk Manastir, total. Elkhovo, Yambol regionRo…
€24,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Tundzha, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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