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Жильё в Svishtov, Болгария

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Ovcha Mogila, Болгария
Дом 4 комнаты
Ovcha Mogila, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 100 м²
Количество этажей 1
Недвижимость расположена в хорошо развитой деревне, известной своими природными минеральными…
$50,428
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Дом 4 комнаты в Aleksandrovo, Болгария
Дом 4 комнаты
Aleksandrovo, Болгария
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 195 м²
Количество этажей 2
Дом имеет площадь 195 кв.м и состоит из двух этажей. На первом этаже находятся: прихожая, пр…
$306,702
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Параметры недвижимости в Svishtov, Болгария

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