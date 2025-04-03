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Долгосрочная аренда вилл с видом на горы в Svilengrad, Болгария

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1 объект найдено
Вилла 6 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Свиленград, Болгария
Вилла 6 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Свиленград, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 2
Вилла с тремя / четырьмя спальнями в аренду всего в 12 км от города Свиленград, район Хасков…
$1,068
в месяц
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1111 голосов