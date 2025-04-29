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Виллы с гаражом в Sofia City, Болгария

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1 объект найдено
Вилла 7 комнат в София, Болгария
Вилла 7 комнат
София, Болгария
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 584 м²
Количество этажей 2
Bestay Property представляет на продажу гостиничный комплекс, размещенный в городском доме 1…
$1,60 млн
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Параметры недвижимости в Sofia City, Болгария

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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