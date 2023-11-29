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Склады в Софии, Болгария

коммерческая недвижимость
40
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4
офисы
10
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1 объект найдено
Склад в Вробница, Болгария
Склад
Вробница, Болгария
Площадь 2 500 м²
Агентство КВАДРАТ предлагает вашему вниманию новый склад, производственно-коммерческую баз…
€1,58 млн
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