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Жильё в Силистренская область, Болгария

1 объект найдено
Квартира в Vetren, Болгария
Квартира
Vetren, Болгария
Семейный отель в традиционном болгарском стиле среди красивой природной местности, в  170 …
€69,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Силистренская область, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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