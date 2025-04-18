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Бунгало в Razlog, Болгария

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1 объект найдено
Бунгало 3 комнаты в Bania, Болгария
Бунгало 3 комнаты
Bania, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 97 м²
Количество этажей 1
Предлагаем одноэтажный дом в эко-деревне Свети Влад в 1 км от Бани. Гостиная с интегрированн…
$65,562
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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Параметры недвижимости в Razlog, Болгария

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов