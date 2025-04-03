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Дома в Provadia, Болгария

1 объект найдено
Дом 5 комнат в Dobrina, Болгария
Дом 5 комнат
Dobrina, Болгария
Число комнат 5
Количество спален 3
Площадь 160 м²
Количество этажей 2
Мы рады предложить этот прекрасный дом, расположенный в благоустроенной деревне недалеко от …
$31,930
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Параметры недвижимости в Provadia, Болгария

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов