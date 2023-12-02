Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Коммерческая
  4. Ловечская область

Коммерческая недвижимость в Ловечская область, Болгария

1 объект найдено
Коммерческая в Ribaritsa, Болгария
Коммерческая
Ribaritsa, Болгария
Площадь 9 600 м²
Bestay Property presents an exclusive offer: attractive property (land) in the resort villag…
€130,000
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти