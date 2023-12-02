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Квартиры в Krasno selo, Болгария

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10 объектов найдено
Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 122 м²
Этаж 5/8
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТИ Продается двухкомнатная квартира в Красно-Село. Квартира расположе…
€157,924
в месяц
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 138 м²
Этаж 4/6
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Красивая деревня. Квартира …
€179,550
в месяц
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 115 м²
Этаж 6/8
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Двухкомнатная квартира на продажу в. Красивая деревня. Квартира …
€149,400
в месяц
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 203 м²
Этаж 4/5
МЕЧТА ЖЕЛЕЗНОЙ НЕДВИЖИМОСТИ Продается четырехкомнатная квартира в. Красивая деревня. Квартир…
€293,929
в месяц
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 74 м²
Этаж 4/12
МЕЧТА ЖЕЛАЕТ НЕДВИЖИМОСТЬ Двухкомнатная квартира на продажу в Красно Село. Квартира располож…
€100,143
в месяц
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Квартира в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира
Район Софии (Столична), Болгария
Площадь 72 м²
Преимущества -отличное местоположение, коммуникативное место; -благоустроенный район в…
€85,490
в месяц
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Квартира 2 комнаты с Spalni в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира 2 комнаты с Spalni
Район Софии (Столична), Болгария
Комнаты 2
Площадь 81 м²
Агентство Квадрат предлагает двухкомнатную квартиру в небольшом жилом доме, Красно село. П…
€100,000
в месяц
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Квартира 2 спальни в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира 2 спальни
Район Софии (Столична), Болгария
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 101 м²
€149,000
в месяц
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Квартира 1 спальня в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира 1 спальня
Район Софии (Столична), Болгария
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
€89,000
в месяц
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Квартира 3 спальни в Район Софии (Столична), Болгария
Квартира 3 спальни
Район Софии (Столична), Болгария
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 156 м²
€229,000
в месяц
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Параметры недвижимости в Krasno selo, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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