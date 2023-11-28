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Коммерческая недвижимость в Kameno, Болгария

2 объекта найдено
Коммерческая в Troyanovo, Болгария
Коммерческая
Troyanovo, Болгария
Площадь 1 295 м²
For sale a plot in the village. Svoboda, Kameno municipality, region Burgas. Price: 50 000 e…
€50,000
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Коммерческая в Troyanovo, Болгария
Коммерческая
Troyanovo, Болгария
Площадь 800 м²
Этаж -1
ID 31743290For sale a plot of land consisting of three parts, ideal for building three house…
€20,000
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