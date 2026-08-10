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Коммерческая недвижимость в Kameno, Болгария

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1 объект найдено
Коммерческое помещение 10 000 м² в Krastina, Болгария
Коммерческое помещение 10 000 м²
Krastina, Болгария
Площадь 10 000 м²
Этаж -1
#21366373 Предлагается для продажи земельный участок с утвержденным планом для строительства…
$269,411
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