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Квартиры в Gorna Oryahovitsa, Болгария

Бяла
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5 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Бяла, Болгария
Квартира 3 комнаты
Бяла, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 86 м²
Этаж 3/5
Предлагаем вам трехкомнатную квартиру в комплексе Солнечный сезон в Бяле. Ежегодная плата за…
$88,380
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Nils Ott Real Estates
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Квартира 3 комнаты в Бяла, Болгария
Квартира 3 комнаты
Бяла, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 114 м²
Этаж 1/6
Мы предлагаем 3-комнатную квартиру с видом на море в комплексе Silver Beach в Бьяла Болгария…
$143,118
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Квартира 2 комнаты в Бяла, Болгария
Квартира 2 комнаты
Бяла, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 99 м²
Представляем вам красивую двухкомнатную квартиру в закрытом комплексе в городе Бяла. Кварти…
$70,098
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Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Квартира 2 комнаты в Бяла, Болгария
Квартира 2 комнаты
Бяла, Болгария
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
Мы предлагаем вам 2-комнатную квартиру площадью около 98 кв.м. в городе Бьяла Болгария. В кв…
$72,478
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Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Квартира 3 комнаты в Бяла, Болгария
Квартира 3 комнаты
Бяла, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Площадь 107 м²
Этаж 3/5
Мы предлагаем 3-комнатную квартиру с видом на море. Квартира расположена в Byala Beach Resor…
$113,369
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Агентство
Nils Ott Real Estates
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