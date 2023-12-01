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Жильё в Габровская область, Болгария

3 объекта найдено
Квартира в Skobelevo, Болгария
Квартира
Skobelevo, Болгария
€43,700
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Квартира в Voneshta voda, Болгария
Квартира
Voneshta voda, Болгария
Элитная резиденция среди живописной природы, в 28 км от г. Велико Тырново. Преимущества …
€5,60 млн
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Вилла 4 комнаты с Spalni в Калофер, Болгария
Вилла 4 комнаты с Spalni
Калофер, Болгария
Комнаты 4
Площадь 450 м²
Агентство по недвижимости КВАДРАТ предлагает  своим клиентам  и коллегам: Светлую, прост…
€25,000
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Параметры недвижимости в Габровская область, Болгария

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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