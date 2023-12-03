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Коммерческая недвижимость в Chiprovtsi, Болгария

1 объект найдено
Коммерческая с парковкой, с кондиционером, с гаражом в Mitrovtsi, Болгария
Коммерческая с парковкой, с кондиционером, с гаражом
Mitrovtsi, Болгария
Площадь 1 457 м²
Bestay Property presents a furniture manufacturing company in the village of Mitrovtsi in Mo…
€550,000
в месяц
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