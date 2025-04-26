Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Болгария
  3. Бургасская область
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Бургасской области, Болгария

2 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Pomorie, Болгария
Дом 3 комнаты
Pomorie, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 112 м²
Количество этажей 2
2 новых односемейных дома между Помори и Сарафово. Эксклюзивный комплекс Victoria Avenue Eas…
$1,369
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Дом 3 комнаты в Бургас, Болгария
Дом 3 комнаты
Бургас, Болгария
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 113 м²
Количество этажей 2
Новый отдельный дом между Поморие и Сарафово. Мы предлагаем вам новый отдельно стоящий дом …
$1,198
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите арендодателю, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Nils Ott Real Estates
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Čeština, Български, Italiano, Српски, Hrvatski
Realting.com
Перейти