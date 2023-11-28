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Отели в Благоевградская область, Болгария

коммерческая недвижимость
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1 объект найдено
Отель под аренду в Bansko, Болгария
Отель под аренду
Bansko, Болгария
Площадь 1 048 м²
1.Ресторан - 185 м2. 2. Прием 3. Relax / SPA-центр - 144 м2 - / состоит из сауны, паровой …
€325,000
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