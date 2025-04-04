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Жильё в Бяла, Болгария

1 объект найдено
Дом 6 комнат в Peichinovo, Болгария
Дом 6 комнат
Peichinovo, Болгария
Число комнат 6
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Этаж 2/2
Мы рады предложить эту прекрасную недвижимость, расположенную в благоустроенной деревне с ма…
$24,890
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Параметры недвижимости в Бяла, Болгария

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов