Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Жилая
  4. Wels

Жильё в Wels, Австрия

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Wels, Австрия
Квартира 3 комнаты
Wels, Австрия
Комнаты 3
Площадь 88 м²
Этаж 1
Уникальная возможность: очаровательный мезонет на продажу в живописном Тальхайме недалеко от…
€220,000
Оставить заявку
Realting.com
Перейти