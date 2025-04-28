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Дома с видом на горы в Вене, Австрия

виллы
4
1 объект найдено
Вилла в Вена, Австрия
Вилла
Вена, Австрия
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 468 м²
ОписаниеДобро пожаловать на эту эксклюзивную виллу на северо-западе Вены, расположенную в 19…
$4,63 млн
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Параметры недвижимости в Вене, Австрия

с гаражом
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