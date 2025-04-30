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Квартиры с гаражом в Штирии, Австрия

Грац
26
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2 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Грац, Австрия
Квартира 2 комнаты
Грац, Австрия
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Квартира с садом включая место в подземном гараже без комиссии в Санкт-Петере.
$269,456
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Пентхаус в Scheifling, Австрия
Пентхаус
Scheifling, Австрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
This representative lifestyle penthouse apartment in a completely renovated and expanded res…
$771,600
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Типы недвижимости в Штирии

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные

Параметры недвижимости в Штирии, Австрия

с видом на горы
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