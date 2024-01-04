Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Австрия
  3. Жилая
  4. Gemeinde Glinzendorf

Жильё в Gemeinde Glinzendorf, Австрия

1 объект найдено
Дом 10 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в Gemeinde Glinzendorf, Австрия
Дом 10 комнат со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Gemeinde Glinzendorf, Австрия
Число комнат 10
Площадь 600 м²
добро пожаловать в дом вашей мечты! Вы ищете недвижимость, которая позволит вам жить роскошн…
€1,50 млн
Оставить заявку

Параметры недвижимости в Gemeinde Glinzendorf, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти