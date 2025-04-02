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Жильё в Bezirk Krems, Австрия

1 объект найдено
Квартира в Meidling im Tal, Австрия
Квартира
Meidling im Tal, Австрия
Площадь 6 882 м²
Описание Для продажи эта недвижимость достигает края леса и выходит на длинные холмы. Недвиж…
$134,937
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Параметры недвижимости в Bezirk Krems, Австрия

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