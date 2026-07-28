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Дома в Bezirk Krems, Австрия

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5 объектов найдено
Дом 5 комнат в Spitz, Австрия
Дом 5 комнат
Spitz, Австрия
Число комнат 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 157 692 м²
Погрузитесь в вечное очарование этого великолепного загородного дома в одном из самых востре…
$419,709
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Дом 4 комнаты в Paudorf, Австрия
Дом 4 комнаты
Paudorf, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 042 м²
Description This sunny and family-friendly new construction project is located in a top loca…
$397,914
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Дом 4 комнаты в Paudorf, Австрия
Дом 4 комнаты
Paudorf, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 682 м²
Описание Этот солнечный и семейный новый строительный проект расположен в верхнем месте в Ме…
$511,929
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OkeaskOkeask
Дом 4 комнаты в Paudorf, Австрия
Дом 4 комнаты
Paudorf, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 121 042 м²
Описание Этот солнечный и семейный новый строительный проект расположен в верхнем месте в Ме…
$397,914
Оставить заявку
Дом 4 комнаты в Paudorf, Австрия
Дом 4 комнаты
Paudorf, Австрия
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 150 532 м²
Описание Этот солнечный и семейный новый строительный проект расположен в верхнем месте в Ме…
$568,937
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Параметры недвижимости в Bezirk Krems, Австрия

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