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Квартиры в Bezirk Bregenz, Австрия

Gemeinde Schroecken
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4 объекта найдено
Квартира 2 комнаты в Gemeinde Schroecken, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gemeinde Schroecken, Австрия
Число комнат 2
Площадь 45 м²
Fantastic investor apartment in the Austrian Alps in the Lech area at an altitude of 1,495 m…
$606,675
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Квартира 2 комнаты в Gemeinde Schroecken, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gemeinde Schroecken, Австрия
Число комнат 2
Площадь 64 м²
Этаж 7
Fantastic investor apartment in the Austrian Alps in the Lech area at an altitude of 1,495 m…
$774,275
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Квартира 5 комнат в Gemeinde Schroecken, Австрия
Квартира 5 комнат
Gemeinde Schroecken, Австрия
Число комнат 5
Этаж 5/9
Schröcken/Voralberg,RaumLechApartmentmitechteZweitwohnsitzwidmung indenösterreichischenAlpen…
$3,56 млн
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Квартира 2 комнаты в Gemeinde Schroecken, Австрия
Квартира 2 комнаты
Gemeinde Schroecken, Австрия
Число комнат 2
Площадь 148 м²
Этаж -1
RaumLechInvestoren-ApartmentindenösterreichischenAlpenimRaumLechauf1495MeternHöhe.DiesesApar…
$2,27 млн
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Параметры недвижимости в Bezirk Bregenz, Австрия

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