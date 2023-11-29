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Дома в Bezirk Baden, Австрия

виллы
3
8 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Хайлигенкройц, Австрия
Дом 4 комнаты
Хайлигенкройц, Австрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 136 м²
€395,000
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Дом 8 комнат в Пфафштеттен, Австрия
Дом 8 комнат
Пфафштеттен, Австрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 129 м²
€495,000
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Вилла 5 комнат в Обервальтерсдорф, Австрия
Вилла 5 комнат
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 437 м²
Количество этажей 2
Fontana Golf Club (FONTANA)Роскошная полностью меблированная вилла с большой террасой и гара…
€4,17 млн
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Дом 9 комнат в Пфафштеттен, Австрия
Дом 9 комнат
Пфафштеттен, Австрия
Комнаты 9
Площадь 500 м²
Цена по запросу
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Вилла 13 комнат в Баден, Австрия
Вилла 13 комнат
Баден, Австрия
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Розариум БаденСказочная эксклюзивная вилла в Бадене!!! Эта историческая вилла 19 века в ц…
€5,39 млн
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Вилла 10 комнат в Пфафштеттен, Австрия
Вилла 10 комнат
Пфафштеттен, Австрия
Комнаты 10
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Данный объект предлагает два варианта использования: Аренда: € 13 000,00 в месяц Покупка: € …
€10,00 млн
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Дом с Spalni, под аренду в Баден, Австрия
Дом с Spalni, под аренду
Баден, Австрия
Площадь 313 м²
Количество этажей 3
Вы ищете новый стильный дом для большой семьи? Или же вы ищете виллу для сдачи квартир в аре…
€1,89 млн
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Шале 7 спален с гаражом, с отоплением, с охраняемой территорией в Баден, Австрия
Шале 7 спален с гаражом, с отоплением, с охраняемой территорией
Баден, Австрия
Количество спален 7
Площадь 3 400 м²
Историческая усадьба расположена в Бадене, Австрия. В шикарном доме в прошлом бывали различн…
€6,50 млн
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Параметры недвижимости в Bezirk Baden, Австрия

с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
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