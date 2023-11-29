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Виллы в Bezirk Baden, Австрия

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3 объекта найдено
Вилла 5 комнат в Обервальтерсдорф, Австрия
Вилла 5 комнат
Обервальтерсдорф, Австрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 437 м²
Количество этажей 2
Fontana Golf Club (FONTANA)Роскошная полностью меблированная вилла с большой террасой и гара…
€4,17 млн
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Вилла 13 комнат в Баден, Австрия
Вилла 13 комнат
Баден, Австрия
Комнаты 13
Кол-во ванных комнат 6
Количество этажей 3
Розариум БаденСказочная эксклюзивная вилла в Бадене!!! Эта историческая вилла 19 века в ц…
€5,39 млн
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Вилла 10 комнат в Пфафштеттен, Австрия
Вилла 10 комнат
Пфафштеттен, Австрия
Комнаты 10
Площадь 600 м²
Количество этажей 3
Данный объект предлагает два варианта использования: Аренда: € 13 000,00 в месяц Покупка: € …
€10,00 млн
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Параметры недвижимости в Bezirk Baden, Австрия

с видом на горы
недорогая
элитная
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