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Жильё в Лежа, Албания

1 объект найдено
Дом 4 комнаты в Лежа, Албания
Дом 4 комнаты
Лежа, Албания
Число комнат 4
Количество спален 2
Количество этажей 2
180 000€ - торг 2 этажный дом на участке земли 600 м.кв. С сертификатом, на 1 этаже кухня…
$192,867
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Параметры недвижимости в Лежа, Албания

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов