V.Mann GmbH

NWE - оператор рынка коммерческой недвижимости, предоставляющий полный спектр услуг по работе с инвестиционными активами.
Компания основана более 20 лет назад
Обладатель одной из самых больших баз коммерческих объектов Германии
Наши офисы и представительства расположены в Берлине, Лейпциге, Лиссабоне, Фетхие, Барселоне, Риме, Дубае и Бангкоке
Лидирующее положение на рынке коммерческой недвижимости Германии
Эксклюзивные предложения от застройщиков в Португалии, ОАЭ, Турции и Таиланде
Специалисты NWE говорят на английском, немецком, русском, испанском и португальском языках.