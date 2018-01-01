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V.Mann GmbH

Германия, Rathenower Str.21, 40599 Düsseldorf
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V.Mann GmbH
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Языки общения
Языки общения
Русский, Deutsch
Наши агенты в Германии
Евгений / Yevgeniy Хлебцов / Khlebtsov
Евгений / Yevgeniy Хлебцов / Khlebtsov
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Агентства рядом
NWE Investment

NWE - оператор рынка коммерческой недвижимости, предоставляющий полный спектр услуг по работе с инвестиционными активами.

Компания основана более 20 лет назад Обладатель одной из самых больших баз коммерческих объектов Германии Наши офисы и представительства расположены в Берлине, Лейпциге, Лиссабоне, Фетхие, Барселоне, Риме, Дубае и Бангкоке Лидирующее положение на рынке коммерческой недвижимости Германии Эксклюзивные предложения от застройщиков в Португалии, ОАЭ, Турции и Таиланде Специалисты NWE говорят на английском, немецком, русском, испанском и португальском языках.

 

Kaiser Estate GmbH
97 объектов

Kaiser Estate — это:

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ESTATE-SERVICE24 —  риэлторская компания с многолетним успешным опытом работы. Центральный офис компании расположен во Франкфурте. Мы помогаем нашим клиентам со всего мира приобретать коммерческую недвижимость (отели, магазины и офисные помещения, расположенные на первых этажах зданий, супермаркеты, девелоперские проекты, многоквартирные дома и т.д.) в Германии. Частная премиальная недвижимость подбирается в соответствии с индивидуальными запросами клиентов. Мы проконсультируем Вас по всем вопросам и окажем полную юридическую и лингвистическую поддержку на всех этапах сделки. ESTATE-SERVICE24 обеспечивает полную конфиденциальность информации о клиенте и его сделках.

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Основанная в 2005 году, риэлтерская компания IBA Immobilien GmbH на сегодняшний день является высокопрофессиональным и успешным агентством недвижимости. Секрет успеха нашей компании кроется в многолетнем опыте работы на рынке недвижимости по всей Европе, в эффективном и ориентированном на успех методе работы и в искреннем интересе к нашим клиентам и их целям. Инвестиции в недвижимость с IBA Immobilien – это надежность и высокая прибыль! Мы предлагаем нашим клиентам уникальную и этаблированную жилую и коммерческую недвижимость, как в Берлине, так и по всей Германии.

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