testcompany

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Беларусь, Ленина 4
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Тип компании
Агентство недвижимости
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Русский
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Test Admin
Test Admin
hfjhffhsjh@gmail.com
hfjhffhsjh@gmail.com
Агентства рядом
Оршанский центр недвижимости
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Общество с дополнительной ответственностью «Оршанский центр недвижимости» был создан в 2007 году, получил свидетельство о государственной регистрации, а так же лицензию Министерства Юстиции Республики Беларусь на оказание риэлтерских услуг. Оршанский центр недвижимости осуществляет полный комплекс услуг в сфере недвижимости. Наиболее востребованы услуги агентства по организации покупки-продажи объектов жилого фонда (квартиры, дачи, дома), нежилого фонда (офисы, складские и производственные помещения). Оршанский центр недвижимости является ведущим агентством недвижимости города Орши и района. Мы предоставляем полный спектр услуг по сделкам с недвижимостью начиная от подбора вариантов до проведения сделки. Сотрудничество с нами ЗАЩИТИТ вас от возможных противоправных действий со стороны мошенников и перекупов. Совершая сделку через наше агентство, ваша покупка становится автоматически застрахована государственной страховой компанией. Опытные специалисты проведут все возможные проверки документов и объекта недвижимости для того что бы вы могли спать спокойно. В офисе компании по адресу ул. Ленина д.59 офис 2,в рабочее время проводятся БЕСПЛАТНЫЕ консультации. ОДО «Оршанский центр недвижимости» - ГАРАНТ Вашей безопасности при покупке и продаже недвижимости.
ЗАО "АЛЬТЕРНАТИВА Брест"
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АЛЬТЕРНАТИВА Брест Планируете переезд? Мы готовы Вам помочь! В наше время найти действительно хорошее жилье, которое будет отвечать всем заявленным требованиям очень сложно. Зачастую из-за недостатка опыта в сфере недвижимости, можно упустить стоящие варианты жилья и довольствоваться оптимальными вариантами. Мы занимаемся организацией переездов в Брест из любого уголка Беларуси и стран ближнего зарубежья. Нами будет оказана соответствующая поддержка во всех вопросах, связанных с приобретением квартир, домов, дач и коммерческой недвижимости. В нашей компании клиентам будут показаны комфортабельные квартиры по доступным ценам, уютные дома в городе и за его чертой, а также современные офисные помещения. Обращаясь в наше агентство, Вам не придется ломать голову о том, как выбрать себе недвижимость, наши специалисты-практики с многолетним опытом работы быстро подберут оптимальный вариант. Достаточно обратиться в риэлтерское агентство "АЛЬТЕРНАТИВА Брест" и в скором времени Ваши желания будут исполнены. Ещё больше информации Вы можете узнать у нас на сайте www.a-brest.by. Мы работаем для Вашего комфорта!
Экспресснедвижимость-риэлт
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ЭКСПРЕСС REALT - это команда профессионалов с большим опытом, занимающихся риэлтерской деятельностью.

Мы помогаем нашим клиентам сделать очень важный шаг в жизни - продать или обзавестись жилыми метрами, приобрести земельный участок для строительства своего дома в том самом месте в пригороде, где так хорошо и спокойно, согласовать перепланировку, которая придает Вашей квартире больше функциональности и комфорта, а также оказываем и другие риэлтерские услуги. Мы ценим каждого клиента!

Эра - Недвижимости плюс
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Мы работаем в режиме 24/7, чтобы помочь нашим клиентам – покупателям и продавцам объектов недвижимости – безопасно, быстро и максимально выгодно решить «квартирный вопрос».

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