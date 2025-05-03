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PRO TEAM ESTATE

Турция, Муратпаша
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Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2014
На платформе
На платформе
9 месяцев
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Türkçe
Веб-сайт
Веб-сайт
proteamestate.ru
Об агентстве

Мы лицензированное агентство недвижимости, работаем в Турции с 2014 года. Все эти годы оказываем полный спектр услуг по работе с недвижимостью: продажа, покупка, аренда жилой и коммерче ской недвижимости.

Опытные менеджеры нашей компании хорошо разбираются не только в строительстве и трендах на недвижимость, но имеют и аналитические знания, которые помогают им подбирать инвестиционно выгодные объекты для наших клиентов, которые приходят к нам с целью выгодных инвестиций.А для тех, кто готов к переезду, жизни или длительному отдыху мы сформировали собственную универсальную систему предоставления качественных постпродажных услуг и можем смело заявить, что это то, что отличает нас от других и то, что мы делаем с огромным удовольствием, именно за это нас ценят и к нам многократно возвращаются. Для наших клиентов мы на связи 24 часа не только в процессе выбора и оформления, но и после сделки.

Главной задачей компании является найти максимально выгодное решение в выборе недвижимости для каждого клиента, а также обеспечить уверенность и спокойствие в процессе документально - юридического сопровождения сделки.

Услуги

КАК МЫ РАБОТАЕМ

С вами будет работать один менеджер от первого звонка в нашу компанию и  до похода к врачу или устройства ребенка в школу. И это обязательно будет специалист,  который говорит с вами на одном языке. Для нас максимально важно полностью погрузится в работу с клиентом, поэтому мы практикуем индивидуальный подход и обязательное доведение до результата, который полностью удовлетворяет все ваши запросы и пожелания. Подробнее о нашем подходе вы можете почитать в отзывах (активная ссылка)

Мы предлагаем Вам широкий выбор объектов  недвижимости:

  • Недвижимость от застройщиков
  • Вторичное жилье
  • Инвестиционная недвижимость
  • Аренда жилья
  • Получение ВНЖ в Турции
  • Оформление документов на гражданство Турции
  • Обзорные онлайн туры

В нашем каталоге  более 1000 объектов недвижимости. Обновление и пополнение базы происходит ежедневно, что помогает нам делать подборки из нескольких вариантов под любой запрос.

Время работы
Открыто сейчас
Сейчас в компании: 15:21
(UTC+3:00, Europe/Istanbul)
Понедельник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Среда
09:00 - 18:00
Четверг
09:00 - 18:00
Пятница
09:00 - 18:00
Суббота
09:00 - 18:00
Воскресенье
09:00 - 18:00
Квартиры
Смотреть все 250 объектов
Квартира 3 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 3 комнаты
Муратпаша
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Этаж 2
Построенный на участке площадью 2.529 м2, комплекс состоит из одного блока и в общей сложнос…
$214,413
Квартира 3 комнаты в Коньяалты, Турция
Квартира 3 комнаты
Коньяалты
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1/4
Комплекс был построен одной из ведущих строительных компаний региона в районе Коньяалты/Сары…
$149,054
Квартира 4 комнаты в Муратпаша, Турция
Квартира 4 комнаты
Муратпаша
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 140 м²
Этаж 5/5
Квартира расположена в самом сердце центра Анталии. Она находится в нескольких минутах ходьб…
$83,166
Квартира 3 комнаты в Кепез, Турция
Квартира 3 комнаты
Кепез
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 3
В комплексе: турецкая баня, сауна, фитнес, крытая и открытая автостоянка, бассейн, детский б…
$101,505
Дома
Смотреть все 46 объектов
Таунхаус 3 комнаты в Турция
Таунхаус 3 комнаты
Турция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Квартира расположена в Белеке/Кадрие, в 2,4 км от моря и в 8 км от центра Белека. Продается …
$240,000
Таунхаус 2 комнаты в Коньяалты, Турция
Таунхаус 2 комнаты
Коньяалты
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Комплекс был построен одной из ведущих строительных компаний Анталии и региона в 2022 году в…
$363,349
Вилла 7 комнат в Аксу, Турция
Вилла 7 комнат
Аксу
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 340 м²
Количество этажей 2
Особенности виллы 7 комнат 5 ванных комнат Общая площадь: 340 m2 Нетто: 300 m2 Частны…
$830,703
Вилла 5 комнат в Аксу, Турция
Вилла 5 комнат
Аксу
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Первоначальный взнос 30% и беспроцентная рассрочка на 15 месяцев! Проект расположен в Аксу/…
$676,699
Наши агенты в Турции
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Беркай Онал
296 объектов
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