PRO TEAM ESTATE

Мы лицензированное агентство недвижимости, работаем в Турции с 2014 года. Все эти годы оказываем полный спектр услуг по работе с недвижимостью: продажа, покупка, аренда жилой и коммерче ской недвижимости.
Опытные менеджеры нашей компании хорошо разбираются не только в строительстве и трендах на недвижимость, но имеют и аналитические знания, которые помогают им подбирать инвестиционно выгодные объекты для наших клиентов, которые приходят к нам с целью выгодных инвестиций.А для тех, кто готов к переезду, жизни или длительному отдыху мы сформировали собственную универсальную систему предоставления качественных постпродажных услуг и можем смело заявить, что это то, что отличает нас от других и то, что мы делаем с огромным удовольствием, именно за это нас ценят и к нам многократно возвращаются. Для наших клиентов мы на связи 24 часа не только в процессе выбора и оформления, но и после сделки.
Главной задачей компании является найти максимально выгодное решение в выборе недвижимости для каждого клиента, а также обеспечить уверенность и спокойствие в процессе документально - юридического сопровождения сделки.
КАК МЫ РАБОТАЕМ
С вами будет работать один менеджер от первого звонка в нашу компанию и до похода к врачу или устройства ребенка в школу. И это обязательно будет специалист, который говорит с вами на одном языке. Для нас максимально важно полностью погрузится в работу с клиентом, поэтому мы практикуем индивидуальный подход и обязательное доведение до результата, который полностью удовлетворяет все ваши запросы и пожелания. Подробнее о нашем подходе вы можете почитать в отзывах (активная ссылка)
Мы предлагаем Вам широкий выбор объектов недвижимости:
В нашем каталоге более 1000 объектов недвижимости. Обновление и пополнение базы происходит ежедневно, что помогает нам делать подборки из нескольких вариантов под любой запрос.