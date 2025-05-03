PRO TEAM ESTATE

Об агентстве

Мы лицензированное агентство недвижимости, работаем в Турции с 2014 года. Все эти годы оказываем полный спектр услуг по работе с недвижимостью: продажа, покупка, аренда жилой и коммерче ской недвижимости.

Опытные менеджеры нашей компании хорошо разбираются не только в строительстве и трендах на недвижимость, но имеют и аналитические знания, которые помогают им подбирать инвестиционно выгодные объекты для наших клиентов, которые приходят к нам с целью выгодных инвестиций.А для тех, кто готов к переезду, жизни или длительному отдыху мы сформировали собственную универсальную систему предоставления качественных постпродажных услуг и можем смело заявить, что это то, что отличает нас от других и то, что мы делаем с огромным удовольствием, именно за это нас ценят и к нам многократно возвращаются. Для наших клиентов мы на связи 24 часа не только в процессе выбора и оформления, но и после сделки.

Главной задачей компании является найти максимально выгодное решение в выборе недвижимости для каждого клиента, а также обеспечить уверенность и спокойствие в процессе документально - юридического сопровождения сделки.