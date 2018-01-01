  1. Realting.com
  2. Агентства
  3. 3 BRD CONSULTING DOO

3 BRD CONSULTING DOO

Черногория, STREET XVI #19 85310 BUDVA, Montenegro (Черногория)
Поделиться с помощью:
QR
3 BRD CONSULTING DOO
Напишите нам
Напишите нам
Тип компании
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
Год основания компании
2010
Языки общения
Языки общения
English, Русский, Српски
Веб-сайт
Веб-сайт
www.eaproperties.me
Описание
EA Properties — агентство недвижимости в Черногрри работающее по всей территории страны, с особым вниманием к туристическим регионам. Работая с нами, покупатель получает достоверную презентацию в процессе выбора и полное содействие при пеговорах и последующем оформлением сделки. Наши советы подкреплены десятилетним опытом в рынке недвижимости Черногории и ясным намерением предоставить клиенту услугу исключительного качества. Мы предлагаем индивидуальные туры клиентам чтобы им помочь почувствовать и выбрать дом подходящий их образу Средиземноморской жизни, и успешно инвестировать в одном из самых быстро-развивающихся туристических рынков Европы. Исполнительный директор компании Иван Барада — рускоговорящи риэлтор, который имеет колосальный опыт на рынке недвижимости Чергогории, особенно в элитном сегменте.
Наши агенты в Черногории
Ivan Barada
Ivan Barada
342 объекта
Агентства рядом
Master Finance
1 объект

Master Finance — частный черногорский инвестиционный фонд, специализирующийся на управлении капиталом. Он был основан в 2015 году итальянской командой. Штаб-квартира и офисы фонда представлены в Тивате (Черногория) и Риме (Италия). Master Finance удовлетворит все потребности в управлении капиталом и финансами. Фонд предоставляет личного консультанта для инвестиционных советов, переговоров, управления активами, кредита и, в частности, трастовых операций.

СММ Investment Consulting Group
515 объектов
Компания была основана в результате слияния группы компаний с наиболее опытными специалистами на рынке недвижимости, туризма, инвестиционного консалтинга в Черногории. Сегодня Группа специализируется в продаже, покупке, аренде объектов недвижимости в Черногории, туризме, большом спектре сервисного обслуживания этих направлений, а также инвестиционном консалтинге. Имея большой опыт, компания сегодня реализует его и в виде собственных девелоперских проектов. Главный приоритет работы CMM - глубокое и всестороннее понимание потребностей клиента и его предпочтений, что вместе с нашим богатым инвестиционным опытом, позволяет клиенту чувствовать себя защищенным и уверенным. Компания CMM Investment Consulting Group является уникальной черногорской компанией, которая за 15 лет своей работы стала компанией полного цикла: от создания идеи и концепции объекта недвижимости, до его строительства и реализации.
VALUE.ONE
9 объектов

Наша компания VALUE.ONE предоставляет профессиональные услуги по подбору качественных объектов недвижимости на побережье Черногориии. Мы внимательно относимся к пожеланиям своих клиентов и предлагаем только качественную недвижимость, в четком соответствии с вашими критериями.

Каждый объект нашей базы мы стараемся посетить лично! Наши сотрудники сопровождают вас на всех этапах приобретения недвижимости: от подбора объектов и организации просмотра до получения свидетельства о собственности в максимально короткие сроки, обеспечивая уровень обслуживания, достойный наших клиентов.

Мы также предлагаем широкий перечень услуг по послепродажному обслуживанию недвижимости. Наша цель — сделать ваши инвестиции в недвижимость Черногории легкими, безопасными и максимально эффективными.

Наша команда: группа молодых профессиональных консультантов, имеющих опыт работы в лидирующих инвестиционных компаниях. Благодаря знанию локального рынка недвижимости и руководствуясь лучшими практиками в своей работе, мы поможем вам принять верное и выгодное решение. В нашем лице вы найдете надежного партнера, который всегда будет с вами на связи. Мы всегда рады видеть вас на нашем сайте и в нашем офисе, который находится в самом центре города Будва, в бизнес-центре TQ Plaza.

Vito Estate
33 объекта

Молодое агентство в котором собрана команда с большим опытом работы в Черногории.

Planet Montenegro
12 объектов

Наш офис расположен в Доброте, недалеко от Котора. Кроме того, у нас множество надежных партнеров во всех регионах Черногории и других странах. Наши высококлассные юристы предоставят вам полный спектр услуг. Наши услуги включают в себя: -продажи -консультации -финансовые консультации -техническое обслуживание -аренду У нас также есть рекомендации специалистов в области страхования, дизайна интерьеров, архитектуры и строительства.  

Realting.com
Перейти