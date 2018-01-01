3 BRD CONSULTING DOO
Черногория, STREET XVI #19 85310 BUDVA, Montenegro (Черногория)
Тип компании
Агентство недвижимости
Год основания компании
2010
Языки общения
English, Русский, Српски
Веб-сайт
ОписаниеEA Properties — агентство недвижимости в Черногрри работающее по всей территории страны, с особым вниманием к туристическим регионам. Работая с нами, покупатель получает достоверную презентацию в процессе выбора и полное содействие при пеговорах и последующем оформлением сделки. Наши советы подкреплены десятилетним опытом в рынке недвижимости Черногории и ясным намерением предоставить клиенту услугу исключительного качества. Мы предлагаем индивидуальные туры клиентам чтобы им помочь почувствовать и выбрать дом подходящий их образу Средиземноморской жизни, и успешно инвестировать в одном из самых быстро-развивающихся туристических рынков Европы. Исполнительный директор компании Иван Барада — рускоговорящи риэлтор, который имеет колосальный опыт на рынке недвижимости Чергогории, особенно в элитном сегменте.
Квартиры
Коммерческая недвижимость
Земельные участки
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