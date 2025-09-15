  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor

Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor

Miami, Stany Zjednoczone
od
$224,160
;
10
ID: 28828
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

English English
Jednosoban stan nalazi se u okviru ekskluzivnog resort-a Royal Blue. Resort ima više pratećih sadržaja: recepciju, bazen, uvijek dostupan korisnicima, bar, uskoro i restoran i SPA i Wellness centar. Resort funkcionise po principu condo hotela, gdje se stan se može izdavati u okviru menadzmenta resort-a. Stan je potpuno namjesten u modernom i savremenom stilu, nikada ranije korišćen. Dnevna zona i soba imaju veliku zajednicku terasu i pogled na more. One-bedroom apartment located in Royal Blue exclusive resort. The resort offers a reception desk, pool, available for free use for all residents, a bar, an upcoming roof-top restaurant and SPA & Wellness. Resort is also a condo-hotel and offers a managed rental program for hassle-free additional income. The apartment is stylish, fully furnished in modern contemporary style, never used before. Living area and bedroom have a large terrace and panoramic sea view.

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

