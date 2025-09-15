Dzielnica mieszkaniowa Jednosoban stan, 47m2, Kavač, Kotor

Umożliwiają przeglądanie zawartości witryny i uzyskiwanie dostępu do funkcjonalności. Tego typu pliki cookies wykorzystywane są wyłącznie w celu prawidłowego działania serwisu i nie są przekazywane podmiotom trzecim. Wyłączenie nie jest możliwe bez zakłócenia funkcjonowania serwisu.
Jednosoban stan nalazi se u okviru ekskluzivnog resort-a Royal Blue. Resort ima više pratećih sadržaja: recepciju, bazen, uvijek dostupan korisnicima, bar, uskoro i restoran i SPA i Wellness centar. Resort funkcionise po principu condo hotela, gdje se stan se može izdavati u okviru menadzmenta resort-a.
Stan je potpuno namjesten u modernom i savremenom stilu, nikada ranije korišćen. Dnevna zona i soba imaju veliku zajednicku terasu i pogled na more.
One-bedroom apartment located in Royal Blue exclusive resort. The resort offers a reception desk, pool, available for free use for all residents, a bar, an upcoming roof-top restaurant and SPA & Wellness. Resort is also a condo-hotel and offers a managed rental program for hassle-free additional income.
The apartment is stylish, fully furnished in modern contemporary style, never used before. Living area and bedroom have a large terrace and panoramic sea view.
