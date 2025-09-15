  1. Realting.com
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 125 m² na Prodaju – Momišići, Podgorica

Miami, Stany Zjednoczone
ID: 28675
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Na prodaju namješten stan u naselju Momišići. Stan ima 125m2, koncipiran je kao duplex i prodaje se namješten. Nalazi se na 4. spratu zgrade koja ima lift i čiji ulaz se redovno održava. Stan je orjentisan istočno, osvijetljen je i prostran.

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Dzielnica mieszkaniowa Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Dzielnica mieszkaniowa Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Dzielnica mieszkaniowa Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Dzielnica mieszkaniowa Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Dzielnica mieszkaniowa Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Dzielnica mieszkaniowa Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Dzielnica mieszkaniowa Studio apartment od 25sq.m, under the hill Gorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$70,417
Luxuriously furnished studio available for sale. The studio apartment is 25 m2. It is located on the first floor in Veliše Mugoše Street at the foot of the Gorica hill, just a few minutes from the city center
Dzielnica mieszkaniowa Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 93 m² na Prodaju – Master Kvart, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,760
Izdaje se namješten i luksuzno opremljen, trosoban stan, od 93m2, na cetvrtom spratu stambene zgrade, u Master kvartu.     Struktura: ulzni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, tri spavace sobe, dva kupatila, veseraj i terasa.     Posjeduje multi split sistem. Nalazi se u zgradi novo…
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$469
Izdaje se namjesten jednosoban stan, povrsine 40m2, na prizemlju privatne kuce, u Zagoricu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Nalazi se u mirnom dijelu grada, izolovanom od svakodnevne buke - u blizini svih sadrzaja neophodnih z…
