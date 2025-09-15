  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Bečići, Budva

Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Bečići, Budva

Miami, Stany Zjednoczone
od
$275,212
;
9
Zostawić wniosek
ID: 28820
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
Skoro svaki apartman je projektovan tako da ima pogled na more, planine i grad. Kompleks se gradi po nasavremenijim standardima gradnje i imaće brojne sadržaje koji će pružiti budućim stanarima luksuzno i ugodno mjesto za život. Posjedovaće krovni bazen, teretanu, saunu, uredjeno dvorište sa vidikovcem, dječijim igralištem, klupama i fontanom. U podzemnim spratovima zgrade nalazi se parking sa 105 mjesta s pojedinačnim ostavama . Stanovi se prodaju nenamješteni, u finoj završnoj obradi, a svi apartmani imaju klima uredjaj, opremljeno kupatilo i podno grijanje u kupatilu. Lokacija kompleksa je izuzetno povoljna, jer se nalazi na ekološki čistom mjestu sa jedinstvenim urbanim pejzažom, daleko od gradske buke i okružen obiljem vegetacije što stvara atmosferu za opuštanje i mir. Zgrada će biti u potpunosti gotova u avgustu. Aerodrom Tivat je udaljen samo 30 minuta voznje automobilom, dok je aerodrom Podgorica udaljen jedan sat vožnje.

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, Old Bakery - Budva
Miami, Stany Zjednoczone
od
$322,743
Dzielnica mieszkaniowa Stan 51 m² na Prodaju – Krašići, Tivat
Miami, Stany Zjednoczone
od
$126,750
Dzielnica mieszkaniowa Stan 74 m² na Prodaju – Stari Aerodrom, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$164,306
Dzielnica mieszkaniowa Stan 105 m² na Izdavanje – Momišići, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,113
Dzielnica mieszkaniowa Stan 40 m² na Izdavanje – Zagorič, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$469
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 67 m² na Prodaju – Bečići, Budva
Miami, Stany Zjednoczone
od
$275,212
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 65 m² na Prodaju – Preko Morače, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$163,132
Prodaje se izuzetno lijep dvosoban stan, površine 65m2, sa jedinstvenim izgledom i izvanrednim rasporedom, smješten na fantastičnoj lokaciji, odmah iza Maksim zgrade, pored Hrama. Stan se nalazi na četvrtom spratu (bez lifta) sa visokim potkrovljem, čija je najviša tačka preko 4m, što ovom p…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 90 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$154,917
Prodaje se namješten trosoban stan sa malom galerijom na četvrtom katu zgrade (bez lifta). Stan ima veliku terasu sa otvorenim pogledom i dvoetažne je strukture. Ima odvojenu kuhinju, veliki dnevni boravak i jedno kupatilo. Ispred zgrade postoji nekoliko parkirnih mjesta.
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 96m2, Master kvart - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 96m2, Master kvart - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 96m2, Master kvart - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 96m2, Master kvart - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 96m2, Master kvart - FOR RENT
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 96m2, Master kvart - FOR RENT
Dzielnica mieszkaniowa Three bedroom apartment, 96m2, Master kvart - FOR RENT
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,582
A furnished and luxuriously equipped three-bedroom apartment of 96m² is available for rent on the fifth floor of a residential building in the Master neighborhood. Layout: entrance hallway, living room, kitchen, dining room, three bedrooms (one of which is a master bedroom), two bathrooms, …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje