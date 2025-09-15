  1. Realting.com
  Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica

Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica

Miami, Stany Zjednoczone
od
$1,174
;
8
ID: 28564
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Izdaje se luksuzno opremljen jednosoban stan, povrsine 50m2, na cetvrtom spratu stambene zgrade, u Master kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo, ostava i terasa. Stan je opremljen unikatnim namjestajem visokog sjaja, koji pruza moderan i elegantan ambijent.  Nalazi se u zgradi koja posjeduje dva lifta, a u cijenu je ukljuceno i jedno parking mjesto u garazi. Stan nije pet friendly! Izdaje se na duzi vremenski period, uz obavezan depozit!

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Inne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Dzielnica mieszkaniowa Stan 88 m² na Prodaju – Budva
Miami, Stany Zjednoczone
od
$322,743
Uređen sa stilom i u potpunosti namješten. Nalazi se na trećem spratu zgradu, dvorišne orjentacije. Ima dva kupatila, dok postoji i mogućnost kupovine garažnog mjesta
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 68 m² na Izdavanje – Preko Morače, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$822
Izdaje se nenamjesten dvosoban stan, povrsine 68m2, na prvom spratu stambene zgrade, Preko Morace. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet, ostava i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redov…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 50 m² na Izdavanje – City Kvart, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$587
Izdaje se jednosoban stan, povrsine 50m2, na prvom spratu stambene zgrade, u City kvartu. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi na odlicnoj lokaciji, u blizini svih sadrzaja neophodnik za svakodnevni zivot, u blizini …
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
