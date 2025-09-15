  1. Realting.com
  2. Stany Zjednoczone
  3. Miami
  4. Dzielnica mieszkaniowa Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota

Dzielnica mieszkaniowa Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota

Miami, Stany Zjednoczone
od
$134,965
;
10
Zostawić wniosek
ID: 28688
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 1.10.2025

Lokalizacja

Pokaż na mapie
  • Kraj
    Stany Zjednoczone
  • Region / Państwo
    Floryda
  • Okolica
    Hrabstwo Miami-Dade
  • Miasto
    Miami

O kompleksie

Przeniesienie
Pokaż oryginał
English English
U potpunosti opremljen i nov jednosoban stan prodaje se u Dobroti. Stan ima 29m2 i sjajnu tarasu od 32m2 sa pogledom na Bokokotorski zaliv. U sklopu cijene je uključeno parking mjesto.      

Lokalizacja na mapie

Miami, Stany Zjednoczone
Edukacja
Opieka zdrowotna
Sklepy spożywcze
Jedzenie i picie
Transport

Kalkulator hipoteczny

Stopa procentowa, %
Okres kredytowania, lata
Koszt nieruchomości
Płatność początkowa, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Uwaga!!! Zmienili Państwo parametr koszt mieszkania na {{ differentPrice }}%. Wpływa to na zasadność wyliczenia miesięcznych płatności za obecną nieruchomość. Odłóż to.
Stopa procentowa
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Stopa procentowa
Kwota pożyczki
{{ mortgageAmount }} USD
Kwota pożyczki
Terminy
{{ loanPeriodValue | pluralize("rok", "lata") }}
Terminy
Płatność miesięczna
{{ paymentPerMonth }} USD
Płatność miesięczna
Podobne kompleksy
Dzielnica mieszkaniowa One bedroom apartment, 40m2, Zagoric - FOR RENT
Miami, Stany Zjednoczone
od
$469
Dzielnica mieszkaniowa Stan 76 m² na Izdavanje – Blok V, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$998
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zagorič, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$528
Dzielnica mieszkaniowa Stan 96 m² na Izdavanje – Master Kvart, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$2,582
Dzielnica mieszkaniowa Stan 45 m² na Prodaju – Zabjelo, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$469
Państwo przegląda
Dzielnica mieszkaniowa Stan 29 m² na Prodaju – Dobrota
Miami, Stany Zjednoczone
od
$134,965
Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
Zostaw swoje zapytanie
Dziękujemy! Zgłoszenie zostało przyjęte
Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
Powrót do Zostawić wniosek
Inne kompleksy
Apartamentowiec Four Seasons Las Vegas
Apartamentowiec Four Seasons Las Vegas
Apartamentowiec Four Seasons Las Vegas
Apartamentowiec Four Seasons Las Vegas
Apartamentowiec Four Seasons Las Vegas
Pokaż wszystko Apartamentowiec Four Seasons Las Vegas
Apartamentowiec Four Seasons Las Vegas
Las Vegas, Stany Zjednoczone
od
$3,00M
Rok realizacji 2026
171 apartamentów, każdy z prywatnymi balkonami. Panoramiczny widok na Las Vegas Strip z każdego apartamentu. Przestronne rzuty pięter i wysokość sufitu 10'-13'. Barek mokry/suchy z miejscem do przechowywania wina, chłodziarka na napoje pod ladą i kostkarka do lodu. Designerskie wykończenie i…
Agencja
AG LUXURY PROPERTIES LLC
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 92 m² na Prodaju – City Kvart, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$998
Izdaje se lijepo opremljen, dvosoban stan, od 92m2, na sedmom spratu stambene zgrade, u City kvartu. Struktura: ulzni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, dvije spavace sobe, kupatilo, toalet, ostava i terasa. Posjeduje multi split sistem. Nalazi se u zgradi novije gradnje koja po…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Pokaż wszystko Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Dzielnica mieszkaniowa Stan 42 m² na Prodaju – Kruševac, Podgorica
Miami, Stany Zjednoczone
od
$143,181
Prodaje se lijepo opremljen jednosoban stan, povrsine 42m2, na prvom spratu stambene zgrade, u naselju Krusevac. Struktura: ulazni hodnik, dnevni boravak, kuhinja, trpezarija, spavaca soba, kupatilo i terasa. Stan se nalazi u zgradi novogradnje, koja posjeduje lift, a ulaz se redovno odrza…
Agencja
CONCORD NEKRETNINE
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Najnowsze wiadomości w Stany Zjednoczone
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
15.09.2025
Jak kupić nieruchomość w USA jako cudzoziemiec (przewodnik)
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
29.08.2025
10 NAJLEPSZYCH miast w USA z najniższymi czynszami
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
26.05.2025
Ile kosztuje utrzymanie mieszkania w USA? Rozmawiamy o podatku od nieruchomości
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
02.05.2025
Kto najczęściej otrzymuje odmowę wydania wizy do USA? Aktualne statystyki odrzuceń
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
25.04.2025
Najbezpieczniejsze miasta do życia w USA
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
28.03.2025
Dlaczego Elon Musk sprzedał wszystkie swoje rezydencje i gdzie mieszka teraz?
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
27.01.2025
Podatki w USA. Najlepsze stany z najniższymi i najwyższymi podatkami
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
21.01.2025
10 najlepszych miast w USA do życia: szczegółowy przewodnik
Wyświetlić wszystkie publikacje