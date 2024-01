Il Teatro Residence

Dubaj, Emiraty Arabskie

Inwestycja mieszkaniowa typu imponującej wysokiej wieży zlokalizowana na terenie osiedla Sobha Hartland II, w sercu prestiżowej dzielnicy Dubaju. Eleganckie i luksusowe apartamenty z niezrównaną panoramą miasta i sztucznymi zbiornikami wodnymi. Dostępne są różne układy: 1 i 1,5 sypialni, 2 i 2,5 sypialni, 3 sypialnie – niektóre oprócz sypialni mają gabinet. Mieszkańcy będą mieli dostęp do unikalnych sztucznych lagun, plaży, tarasów, ogrodów, boisk sportowych i obiektów rekreacyjnych. Na parterze zlokalizowane zostaną liczne centra handlowe, restauracje i kawiarnie. Lokalizacja i pobliska infrastruktura Nad Al Sheba jest uważana za jedną z dobrze rozwijających się społeczności ze względu na bliskość Meydan City, głównej dzielnicy z kompleksami wielofunkcyjnymi, arenami i obiektami sportowymi. Sobha Hartland II to autonomiczna społeczność Sobha o powierzchni ponad 700 000 m² w pobliżu Downtown and Business Bay. Niecałe 15 minut jazdy samochodem do Downtown Dubai, Burj Khalifa i największego centrum handlowego Dubai Mall. 8 minut do prestiżowych szkół Hartland International i North London Collegiate Schools. 12 minut do międzynarodowego lotniska w Dubaju, 12 minut do Business Bay, 5 minut do rezerwatu przyrody Ras Al Khor.