Kompleks mieszkalny LIV LUX

Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie!



LIV LUX FROM LIV DEVELOPERSLIV LUX – nowy kompleks mieszkaniowy segmentu LIV Developers ultralux, strategicznie zlokalizowany kilka kroków od plaży i pierwszorzędnej rozrywki w prestiżowej dzielnicy Dubai Marina. Stylowa 47-piętrowa wieża będzie obejmować szeroki wybór luksusowych nieruchomości: standardowe apartamenty z 1-2 sypialniami i rezydencje firmowe z 2 – 4 sypialniami o powierzchni od 69 metrów kwadratowych. m. do 307 metrów kwadratowych. m, a także dwupoziomowe penthouse'y z czterema sypialniami o powierzchni 675 metrów kwadratowych. m. Perłą kolekcji LIV LUX będzie dwupoziomowy penthouse-superlux z pięcioma sypialniami o powierzchni 1419 metrów kwadratowych. m. W tej ekskluzywnej rezydencji 46 i 47 pięter wieży zostanie w pełni zarezerwowanych.



Wszystkie typy jednostek mieszkalnych w LIV LUX są oferowane z przestronnymi tarasami, wysokimi na 3 m sufitami i ściennymi oknami zapewniającymi maksymalne światło słoneczne i luksusowe widoki na Zatokę Arabską, Dubai Marina i Palm Jumeirah. Te oszałamiające krajobrazy będą stanowić naturalne tło dla wykwintnych wnętrz wykonanych w spokojnej kolorystyce z przewagą białych i miękkich odcieni drewna i kamienia.



Starannie przemyślane rezydencje LIV LUX z nowoczesnymi wykończeniami najwyższej jakości materiałów, z oświetleniem i wysokiej jakości oprawami będą idealnym połączeniem estetyki i funkcjonalności.



LIV LUX oferuje następujące ekskluzywne warunki zakwaterowania:



- parking z usługami parkingu;

- salon dla mieszkańców i ich gości z barem, jadalnią i strefą relaksacyjną z telewizorem;

- prywatny salon kosmetyczny tylko dla mieszkańców;

- studio jogi;

- pula nieskończoności;

- specjalistyczne spa z indywidualnymi saunami dla mężczyzn i kobiet oraz łaźniami parowymi;

- Wewnętrzne centrum fitness z widokiem na morze z najnowszym sprzętem do ćwiczeń wysiłkowych i siłowych oraz sprzętem do ćwiczeń o wolnych ciężarach;

- sala konferencyjna;

- kina wewnętrzne i zewnętrzne;

- basen dla dzieci;

- plac zabaw dla dzieci;

- boisko do gry w tenisa padel;

- prywatne ogrody;

- miejsca do grillowania i otwarta jadalnia;

- pole golfowe.



LOKALIZACJA:



Wieżowiec LIV LUX znajduje się na jednej z ostatnich bezpłatnych części nasypu Dubai Marina, w pobliżu plaży i innych pierwszorzędnych rozrywek w tej popularnej okolicy.

Kilka kroków od przyszłego kompleksu mieszkalnego rozpoczyna się słynna promenada The Walk, wzdłuż której znajduje się wiele elitarnych restauracji, modnych butików i różnych sklepów.



- 5 minut – Dubai Marina Mall;

- 10 minut – Palm Jumeirah, nadmorska strefa zakupów i rozrywki Plaża w JBR, kluby golfowe TopGolf Dubai, klub golfowy Emirates i klub golfowy Montgomerie;

- 15 minut – Burj Al Arab, najwyższy na świecie diabelski młyn Ain Dubai;

- 20 minut – Burj Khalifa, The Dubai Mall i inne popularne miejsca w centrum Dubaju, centra biznesowe emiratu Business Bay i DIFC;

- 25 minut – Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju ( DXB );

- 35 minut – Międzynarodowy port lotniczy AI Maktoum ( DWC )



ZALECENIE GOSPODARCZE:

- Komisja 0%;

- Wiza rezydenta na okres do 10 lat z prawem do przedłużenia;

- Zwrot z inwestycji;

- nieoprocentowany plan ratalny;

- wysokie zapotrzebowanie najemców;

- Tylko wiarygodni programiści;

- Bezpieczna oferta.



Z nami poczujesz się bezpiecznie, ponieważ mamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prawa, co jest gwarancją zgodności ze wszystkimi zawiłościami przy rejestracji nieruchomości.



Dzwoń lub pisz na czacie, jesteśmy zawsze w kontakcie i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania !!