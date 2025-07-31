  1. Realting.com
  Emiraty Arabskie
  Dubaj
  Kompleks mieszkalny LIV LUX

Kompleks mieszkalny LIV LUX

Dubaj, Emiraty Arabskie
od
$1,11M
;
9
ID: 4199
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 23.06.2023

Lokalizacja

  • Kraj
    Emiraty Arabskie
  • Region / Państwo
    Dubaj
  • Metro
    DAMAC Properties (~ 800 m)

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2026
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    47

O kompleksie

Przeniesienie
Pomoc w uzyskaniu statusu rezydenta. Bezpłatny wybór nieruchomości. Wsparcie prawne w prezencie!

LIV LUX FROM LIV DEVELOPERSLIV LUX – nowy kompleks mieszkaniowy segmentu LIV Developers ultralux, strategicznie zlokalizowany kilka kroków od plaży i pierwszorzędnej rozrywki w prestiżowej dzielnicy Dubai Marina. Stylowa 47-piętrowa wieża będzie obejmować szeroki wybór luksusowych nieruchomości: standardowe apartamenty z 1-2 sypialniami i rezydencje firmowe z 2 – 4 sypialniami o powierzchni od 69 metrów kwadratowych. m. do 307 metrów kwadratowych. m, a także dwupoziomowe penthouse'y z czterema sypialniami o powierzchni 675 metrów kwadratowych. m. Perłą kolekcji LIV LUX będzie dwupoziomowy penthouse-superlux z pięcioma sypialniami o powierzchni 1419 metrów kwadratowych. m. W tej ekskluzywnej rezydencji 46 i 47 pięter wieży zostanie w pełni zarezerwowanych.

Wszystkie typy jednostek mieszkalnych w LIV LUX są oferowane z przestronnymi tarasami, wysokimi na 3 m sufitami i ściennymi oknami zapewniającymi maksymalne światło słoneczne i luksusowe widoki na Zatokę Arabską, Dubai Marina i Palm Jumeirah. Te oszałamiające krajobrazy będą stanowić naturalne tło dla wykwintnych wnętrz wykonanych w spokojnej kolorystyce z przewagą białych i miękkich odcieni drewna i kamienia.

Starannie przemyślane rezydencje LIV LUX z nowoczesnymi wykończeniami najwyższej jakości materiałów, z oświetleniem i wysokiej jakości oprawami będą idealnym połączeniem estetyki i funkcjonalności.

LIV LUX oferuje następujące ekskluzywne warunki zakwaterowania:

- parking z usługami parkingu;
- salon dla mieszkańców i ich gości z barem, jadalnią i strefą relaksacyjną z telewizorem;
- prywatny salon kosmetyczny tylko dla mieszkańców;
- studio jogi;
- pula nieskończoności;
- specjalistyczne spa z indywidualnymi saunami dla mężczyzn i kobiet oraz łaźniami parowymi;
- Wewnętrzne centrum fitness z widokiem na morze z najnowszym sprzętem do ćwiczeń wysiłkowych i siłowych oraz sprzętem do ćwiczeń o wolnych ciężarach;
- sala konferencyjna;
- kina wewnętrzne i zewnętrzne;
- basen dla dzieci;
- plac zabaw dla dzieci;
- boisko do gry w tenisa padel;
- prywatne ogrody;
- miejsca do grillowania i otwarta jadalnia;
- pole golfowe.

LOKALIZACJA:

Wieżowiec LIV LUX znajduje się na jednej z ostatnich bezpłatnych części nasypu Dubai Marina, w pobliżu plaży i innych pierwszorzędnych rozrywek w tej popularnej okolicy.
Kilka kroków od przyszłego kompleksu mieszkalnego rozpoczyna się słynna promenada The Walk, wzdłuż której znajduje się wiele elitarnych restauracji, modnych butików i różnych sklepów.

- 5 minut – Dubai Marina Mall;
- 10 minut – Palm Jumeirah, nadmorska strefa zakupów i rozrywki Plaża w JBR, kluby golfowe TopGolf Dubai, klub golfowy Emirates i klub golfowy Montgomerie;
- 15 minut – Burj Al Arab, najwyższy na świecie diabelski młyn Ain Dubai;
- 20 minut – Burj Khalifa, The Dubai Mall i inne popularne miejsca w centrum Dubaju, centra biznesowe emiratu Business Bay i DIFC;
- 25 minut – Międzynarodowy port lotniczy w Dubaju ( DXB );
- 35 minut – Międzynarodowy port lotniczy AI Maktoum ( DWC )

ZALECENIE GOSPODARCZE:
- Komisja 0%;
- Wiza rezydenta na okres do 10 lat z prawem do przedłużenia;
- Zwrot z inwestycji;
- nieoprocentowany plan ratalny;
- wysokie zapotrzebowanie najemców;
- Tylko wiarygodni programiści;
- Bezpieczna oferta.

Z nami poczujesz się bezpiecznie, ponieważ mamy wieloletnie doświadczenie w dziedzinie prawa, co jest gwarancją zgodności ze wszystkimi zawiłościami przy rejestracji nieruchomości.

Dzwoń lub pisz na czacie, jesteśmy zawsze w kontakcie i chętnie odpowiemy na wszystkie pytania !!

Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 144.0
Cena za m², USD 7,705
Cena mieszkania, USD 1,11M
Mieszkania 3 pokoi
Powierzchnia, m² 235.0
Cena za m², USD 10,492
Cena mieszkania, USD 2,47M

Lokalizacja na mapie

Dubaj, Emiraty Arabskie
Edukacja
Opieka zdrowotna
Jedzenie i picie

Zadaj wszelkie pytania, które możesz mieć
