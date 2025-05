Kompleks mieszkalny New Havelock Residences with swimming pools in the green area of Jebel Ali Village (Discovery Gardens), Dubai, UAE

Havelock Residences to nowy projekt mieszkaniowy, ucieleśnienie nowoczesnego stylu życia w sercu jednego z najbardziej rozwiniętych i Verdant obszaru Dubaju - Jebel Ali Village (Discovery Gardens). Studio i apartamenty z 1-2 sypialniami są dostępne.

Przestrzenie wewnętrzne są rozważane do ostatniego szczegółu - od stylowych kuchni, inspirujące do mistrzowskich potraw i ciepłe wieczory na łonie rodziny, do łazienek z wykończeniem premium. Każda rezydencja jest wyposażona w system "Smart Home". Dla tych, którzy lubią aktywny styl życia i rodzinny wypoczynek, kompleks oferuje ekskluzywny zakres udogodnień. Jest tu wszystko: od w pełni wyposażonego centrum fitness i studio sportowe do obszaru wodnego z basenem dla dzieci i dorosłych, zjeżdżalnie wodne i place z fontannami. Możesz trenować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz - jest studio jogi, tor jogi, boisko bokserskie, zewnętrzny obszar medytacji, VR golf i boisko do koszykówki do dyspozycji. Dla najmłodszych są kryte i odkryte place zabaw, trampoliny i sportowe tereny wspinaczkowe. Wrzuć do atmosfery przytulności na zewnątrz salon z kominkiem, smakowe barbecue w specjalnej grillu lub zrelaksuj się malowniczą laguną z kaskadowymi piaszczystymi tarasami. Dla ludności cyfrowej istnieją obszary gier i przestrzenie multimedialne.

Ułatwienia:

studio fitness

tor biegania

kino zewnętrzne

Pokój dla dzieci

studio jogi

baseny dla dzieci i dorosłych

plac zabaw dla dzieci

skate park

ściana wspinaczkowa

boisko do koszykówki

Stacja ładowania samochodów elektrycznych

grill

System "Smart Home"

symulator golfa (VR golf)

Zakończenie - 2. kwartał 2027 r.

Plan płatności: 60 / 40

Cechy mieszkania

Półurządzone apartamenty, urządzenia kuchenne TEKA + inteligentny dom

Lokalizacja i pobliska infrastruktura

Położony w ciągu czterech minut spacerem od Discovery Gardens 2 stacji metra, projekt ten jest stworzony dla tych, którzy cenią dostępność, styl i wysoką jakość życia.